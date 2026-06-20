В Вятских Полянах пропал 66-летний мужчина: его ищут второй день

Фото: "Лиза Алерт"

В Вятских Полянах ищут пропавшего Давитова Марса Ильгизовича 1959 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 66-летний мужчина пропал в пятницу, 19 июня. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 185 сантиметров, он крупного телосложения с короткими седыми волосами и карими глазами. Мужчина был одет в белую футболку, темно-синие трико и черные шлепанцы.

Водителей, которые ехали по автодороге Киров – Вятские Поляны - Казань в пятницу с полудня до настоящего времени, просят посмотреть записи своих регистраторов.

«Возможно, именно Вы видели или подвозили Марса Ильгизовича», – говорится в сообщении.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (912)733-24-18, 8 (800) 700-54-52 или 112. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.