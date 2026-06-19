Энергетики Кирова готовятся к ливням, граду и ветру до 20 метров в секунду

На Киров идет непогода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области на 19 и 20 июня объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, сильные ливни, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Местные энергетики заявили о готовности к работе в сложных погодных условиях.

В «Кировэнерго» для оперативного устранения последствий стихии могут задействовать 101 бригаду. Также подготовлены 129 резервных источников электроснабжения, так как нужны для подачи тока социальным объектам в случае аварийных отключений.

О перебоях с электричеством или о сроках восстановления подачи энергии можно сообщить через официальный сайт компании, мобильное приложение «Есть свет!» или по круглосуточному телефону горячей линии «Светлая линия 220» - 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, звонок бесплатный).