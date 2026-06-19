Проект доступного жилья для молодых семей в Кирове обещают к концу года

Проект по строительству жилья для молодых семей представят к концу года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Кировской области намерено представить к концу года проект строительства недорогого жилья в областном центре для молодых семей. Власти планируют создать молодежные жилищные кооперативы. Александр Соколов рассказал, что застройщики готовы работать по ценам ниже рыночных, если государство окажет поддержку.

По словам губернатора, высокие ипотечные ставки не позволяют многим молодым семьям покупать квартиры по текущим рыночным ценам. Механизм МЖК - это земля от государства и инженерные сети за бюджетный счет. Такая схема позволит снизить стоимость квадратного метра на 20-25 процентов. Соколов отметил, что интерес к проекту есть и у людей, и у власти, и у строительных компаний, которым нужны заказы. Сейчас проект дорабатывают в министерстве строительства, и к концу года его должны представить.

Также глава региона добавил, что для запуска этого механизма придется менять федеральное и региональное законодательство, в частности, прописать отдельную категорию «молодые семьи». Соответствующие поправки планируют внести в Госдуму до конца 2026 года.