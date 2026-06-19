Восемь кировских выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по математике

Восемь выпускников пополнили список стобалльников Кировской области. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области опубликовали итоги ЕГЭ по математике, который провели 8 июня. Восемь выпускников получили по сто баллов. Всего профильный уровень экзамена сдавали 2566 человек.

Математику в любом формате сдавали 4885 выпускников нынешнего года, и больше половины из них выбрали профильный вариант. Наталия Бастрикова сообщила, что высокие баллы - от 81 и выше - набрали более 400 школьников, а восемь из них достигли максимального результата.

Эти сто баллов стали очередным успехом кировских выпускников в этом сезоне. Ранее утвердили оценки по литературе, химии и русскому языку. По этим предметам сто баллов получили 25 человек по литературе и химии, а также 23 человека по русскому языку.