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НовостиОбщество19 июня 2026 14:36

Восемь кировских выпускников получили сто баллов на ЕГЭ по математике

Еще восемь школьников из Кировской области сдали математику на максимум
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Восемь выпускников пополнили список стобалльников Кировской области.

Восемь выпускников пополнили список стобалльников Кировской области.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области опубликовали итоги ЕГЭ по математике, который провели 8 июня. Восемь выпускников получили по сто баллов. Всего профильный уровень экзамена сдавали 2566 человек.

Математику в любом формате сдавали 4885 выпускников нынешнего года, и больше половины из них выбрали профильный вариант. Наталия Бастрикова сообщила, что высокие баллы - от 81 и выше - набрали более 400 школьников, а восемь из них достигли максимального результата.

Эти сто баллов стали очередным успехом кировских выпускников в этом сезоне. Ранее утвердили оценки по литературе, химии и русскому языку. По этим предметам сто баллов получили 25 человек по литературе и химии, а также 23 человека по русскому языку.