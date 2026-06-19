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НовостиПроисшествия19 июня 2026 14:08

В Кирове иномарка насмерть сбила женщину

В Кирове водитель Renault Logan насмерть сбил женщину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В пятницу, 19 июня, в Кирове водитель Renault Logan насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в три часа дня в деревне Гнусино. Renault ехал по улице Трактовой. Неподалеку от дома №1 иномарка сбила женщину.

«В результате происшествия пешеход погибла на месте ДТП», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.

«Движение по трассе частично ограничено», – говорится в сообщении.