В Кирове иномарка насмерть сбила женщину

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В пятницу, 19 июня, в Кирове водитель Renault Logan насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в три часа дня в деревне Гнусино. Renault ехал по улице Трактовой. Неподалеку от дома №1 иномарка сбила женщину.

«В результате происшествия пешеход погибла на месте ДТП», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.

«Движение по трассе частично ограничено», – говорится в сообщении.