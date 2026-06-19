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НовостиОбщество19 июня 2026 14:00

Пляж в Кирово-Чепецке готовят к открытию

Исследования воды и грунта на пляже Кирово-Чепецка займут до недели
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Подготовка пляжа в Кирово-Чепецке вышла на финишную прямую.

Подготовка пляжа в Кирово-Чепецке вышла на финишную прямую.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Кирово-Чепецка сообщили, что работы по подготовке городского пляжа к летнему сезону почти завершены. Накануне, 18 июня, специалисты отобрали образцы воды и донных отложений. Результаты лабораторных анализов станут известны через пять-семь дней. Параллельно власти нашли организацию, которая займется установкой и обслуживанием биотуалета, контракт с ней планируют подписать в ближайшие дни.

До этого территорию обработали от клещей и грызунов. Также водолазы обследовали и почистили дно реки Чепцы, поставили боновые заграждения, обновили информационный стенд, урны и контейнер для мусора, покрасили тенты и раздевалки.

Окончательное решение о том, откроют ли пляж, примут после проверки сотрудников Роспотребнадзора.