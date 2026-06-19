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НовостиПроисшествия19 июня 2026 13:00

В Кирове водитель упал с лестницы при загрузке асфальта

Гострудинспекция выявила нарушения после падения работника в Кирове
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Падение с высоты на стройке в Кирове признали несчастным случаем на производстве.

Падение с высоты на стройке в Кирове признали несчастным случаем на производстве.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове завершили расследование тяжелого происшествия с водителем компании «Гордормост-строй». Во время загрузки асфальтобетонной смеси мужчина упал с площадки, с которой управляют этим процессом. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Комиссия установила, что рабочее место для контроля загрузки было организовано небезопасно. Водителю приходилось следить за уровнем смеси в кузове, но с верхней площадки технической лестницы этого не увидеть, поэтому он вставал на перила. При этом ограждение оказалось слишком низким и не могло защитить от падения.

Помимо этого, руководство не обеспечило должный надзор за работами, не провело вовремя обучение по охране труда и не сделало инструктаж на месте. Заместитель руководителя Гострудинспекции А. Д. Логинов пояснил, что комиссия признала этот случай производственным. Сейчас решается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.