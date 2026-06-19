В Котельниче подрядчик закатал в асфальт траву и колодцы за 17 млн рублей

В Котельниче дорогу за 17 миллионов рублей сравнили с пластилином. Фото: ОНФ.

В Котельниче по нацпроекту отремонтировали улицу Фабричную в микрорайоне Земцы за 17 млн рублей. Как рассказали в ОНФ, дорогу протяженностью чуть больше километра выбрали сами жители во время голосования в 2025 году. Подрядчик отчитался о завершении несколько дней назад, но горожане остались недовольны.

Местные жители рассказали, что рабочие закрыли асфальтом три канализационных люка. Если случится авария, коммунальщикам придется искать колодцы и вскрывать свежее покрытие, нарушая его целостность. Кроме того, на новой дороге уже появились выбоины. Люди говорят, что асфальт похож на пластилин, так как он продавливается от небольшого усилия и крошится. Непонятно, как такое покрытие выдержит тяжелые лесовозы, которые регулярно ездят к местному предприятию. В некоторых местах под асфальт ушли трава и мусор, а также остались веревки, которыми ровняли полотно, за них могут зацепиться велосипедисты или мотоциклисты.

Как выяснил Народный фронт, дорогу еще официально не приняли. У строительного контроля есть шанс выявить дефекты и потребовать от подрядчика их исправить. Гарантия на покрытие действует восемь лет. Что касается колодцев, их обещают поднять по отдельному муниципальному контракту.

Общественники взяли ситуацию под контроль и считают, что образцы асфальта надо направить на экспертизу для оценки качества. Если нарушения подтвердятся, они обратятся в надзорные органы.