В Лузе у пьяного водителя забрали Subaru за 1,8 миллиона рублей

В Лузе суд конфисковал у злостного нарушителя правил дорожного движения автомобиль марки Subaru стоимостью 1,8 млн рублей. Фото: прокуратура.

В Лузском районе прокуратура поддержала обвинение в суде против 56-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в том, что он сел за руль пьяным, хотя раньше уже получал наказание за подобное нарушение.

Суд установил, что 17 января 2026 года водитель на автомобиле «Subaru» ехал по улице Ленина в Лузе, пока его не остановили и не отстранили от управления. Проходить медосвидетельствование он отказался. Проверка показала, что ранее этого человека уже привлекали за аналогичное правонарушение - езду в нетрезвом виде.

Судья согласился с доводами обвинителя и вынес приговор: штраф 200 тысяч рублей и запрет на управление транспортом сроком на два года.

В заседании подсудимый предъявил договор купли-продажи машины, который он заключил с дочерью за несколько дней до того, как совершил преступление. Однако прокуратура попросила суд применить статью о конфискации, и суд удовлетворил это ходатайство. В итоге автомобиль нарушителя изъяли в пользу государства.