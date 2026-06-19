В Кировской области пропал 63-летний мужчина: его ищут четвертый день

Фото: "Лиза Алерт"

В Кировской области ищут пропавшего Багаева Владимира Алексеевича 1963 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 63-летний кировчанин – житель микрорайона Лянгасово. Горожанин пропал 16 июня. Предположительно, в тот день мужчина выехал на электричке в Котельничский район. Он должен был выйти на станции Васевка.

Рост пропавшего – 173 сантиметра, он среднего телосложения с русыми волосами с сединой и голубыми глазами. Кировчанин был одет в черную куртку, коричневые брезентовые штаны и черные болотные сапоги.

«Если вдруг вы ехали на этой электричке и видели Владимира Алексеевича, просим сообщить инфоргам поиска», – говорится в сообщении.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (963) 885-74-24, 8 (909) 130-09-89 или 112.