В Кировской области зафиксировали 101 991 самозанятого

Кировская область перешагнула отметку в 100 тысяч самозанятых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На заседании Общественного совета при УФНС по Кировской области заместитель руководителя управления Татьяна Шустова доложила итоги работы с плательщиками налога на профессиональный доход. Сейчас в регионе таких граждан насчитывается 101 991 человек.

Она напомнила, что этот режим работает в области с 1 июля 2020 года, когда соответствующий закон приняли 29 мая. В десятку самых востребованных видов деятельности вошли ремонт и строительство, IT, продажа собственной продукции, пассажирские и грузоперевозки, автосервис, а также парикмахерские и косметические услуги.

Главное преимущество НПД - удаленное взаимодействие с налоговой. Для этого создали приложение «Мой налог». Через него можно зарегистрироваться за две минуты, не посещая инспекцию. Также оформить статус разрешается через портал «Госуслуги» или банки-партнеры.

Шустова перечислила и ограничения. Самозанятый не вправе нанимать работников и оказывать услуги бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей, но помесячного лимита нет.

Ставка зависит от типа клиента: 4 процента с доходов от физлиц и 6 процентов - от юрлиц и ИП. При поступлении денег нужно формировать электронный чек через приложение «Мой налог» и касса не требуется. Шустова подытожила, что это приложение заменяет самозанятому и бухгалтерию, и налоговый офис, и кассу.

Члены совета отметили, что режим НПД особенно удобен для начинающих предпринимателей и студентов как способ легально вести свое дело.