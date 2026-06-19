В Кирове и районах области 19 и 20 июня пройдут массовые проверки водителей

Госавтоинспекция проведет сплошные рейды с участием дружинников и активистов «Ночного патруля». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Кировской области сообщила о проведении массовых проверок водителей на состояние опьянения, которые пройдут 19 и 20 июня в Кирове и районах области. В рейдах, помимо сотрудников ГАИ, примут участие гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и общественной организации «Ночной Патруль».

Водителям напоминают, что управление транспортным средством в нетрезвом виде влечет за собой штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Госавтоинспекторы призывают автомобилистов не нарушать правила и быть ответственными за рулем.