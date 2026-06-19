В Кировской области для молодёжи от 14 до 35 лет запускают бесплатные экскурсии

Для молодежи запускают бесплатные туры по Кировской области.

В год 90-летия Кировской области стартует экскурсионный марафон «Путешествуем в_месте» - региональный просветительский и туристско-краеведческий проект, призванный познакомить участников с историей, культурой и достижениями региона. Участниками марафона могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми, проживающие на территории области. В программе запланированы выездные автобусные и пешеходные экскурсии, дополненные элементами квестов, мастер-классов и викторин.

Маршруты пройдут по семи направлениям - экскурсии организуют в Нолинском, Котельничском, Слободском, Советском и Яранском округах, а также в городе Кирове. Всего с июня по октябрь состоится более 40 выездов, и участие в марафоне будет бесплатным для всех желающих. Анонсы экскурсий и регистрацию будут публиковать в официальной группе министерства молодежной политики Кировской области «Вятка Молодая» в соцсети «ВКонтакте».

Организатором выступает областной Дворец молодежи при поддержке регионального минмолодежи, а проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».