В Фаленском районе опрокинулась «Лада»: пострадали мужчина и женщина

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 18 июня, в Фаленском районе опрокинулся автомобиль «Лада Ларгус», в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 7.40. 56-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки. На 139-м километре легковушка съехала с дороги. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель и 56-летняя пассажирка. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.