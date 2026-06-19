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НовостиПроисшествия19 июня 2026 9:22

В Фаленском районе опрокинулась «Лада»: пострадали мужчина и женщина

В ДТП с опрокинувшейся «Ладой» в Кировской области пострадали два человека
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 18 июня, в Фаленском районе опрокинулся автомобиль «Лада Ларгус», в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 7.40. 56-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки. На 139-м километре легковушка съехала с дороги. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель и 56-летняя пассажирка. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.