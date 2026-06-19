Хотела заработать на ставках: мошенник похитил у кировчанки 45 тысяч рублей

Потерпевшая оформила кредитную карту по указаниям злоумышленника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, 20-летняя кировчанка познакомилась с мошенником в соцсети. Мужчина предложил ей заработать на ставках.

По инструкциям злоумышленника девушка создала аккаунт на сайте букмекерской конторы и перечислила по указанным реквизитам 30 тысяч рублей. Потерпевшая и ее новый знакомый договорились разделить выигрыш пополам.

На этом дело не закончилось. Мошенник уговорил кировчанку оформить кредитную карту на 15 тысяч рублей. Эти деньги девушка перевела по указанному телефону. Специалисты выяснили, что средства получила 19-летняя петербурженка, которая тоже стала жертвой обмана.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и проводят расследование.