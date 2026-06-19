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НовостиОбщество19 июня 2026 9:10

На счастье: в Кирове посетитель бани разбил посуду

Кировчанин испортил стол и зеркало в бане
Мария КУЗНЕЦОВА
Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в четыре часа утра сотрудникам поступил сигнал тревоги из бани в районе набережной.

На месте специалисты обнаружили пьяного посетителя 1985 года рождения. Работник заведения объяснил, что мужчина хамил, кричал и игнорировал все просьбы успокоиться и уйти.

Очередное замечание разозлило кировчанина, и он стал бить посуду, а также повредил зеркало и стол. Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

В результате росгвардейцы передали дебошира сотрудникам полиции.