На счастье: в Кирове посетитель бани разбил посуду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в четыре часа утра сотрудникам поступил сигнал тревоги из бани в районе набережной.
На месте специалисты обнаружили пьяного посетителя 1985 года рождения. Работник заведения объяснил, что мужчина хамил, кричал и игнорировал все просьбы успокоиться и уйти.
Очередное замечание разозлило кировчанина, и он стал бить посуду, а также повредил зеркало и стол. Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.
В результате росгвардейцы передали дебошира сотрудникам полиции.