На счастье: в Кирове посетитель бани разбил посуду

Ущерб превысил 17 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в четыре часа утра сотрудникам поступил сигнал тревоги из бани в районе набережной.

На месте специалисты обнаружили пьяного посетителя 1985 года рождения. Работник заведения объяснил, что мужчина хамил, кричал и игнорировал все просьбы успокоиться и уйти.

Очередное замечание разозлило кировчанина, и он стал бить посуду, а также повредил зеркало и стол. Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

В результате росгвардейцы передали дебошира сотрудникам полиции.