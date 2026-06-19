Двух кировчанок задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Гражданок передали полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

По данным управления Росгвардии по Кировской области, в шесть часов утра патрульные заметили двух подозрительных девушек в районе улицы Деповской.

Гражданки 2002 и 2005 годов рождения искали что-то в траве рядом с одним из домов, поглядывали на телефон и постоянно оборачивались по сторонам. Когда к ним подошли росгвардейцы, кировчанки растерялись и признались, что заказали в интернете наркотики для себя.

В результате специалисты отправили пакетик с неизвестным веществом на исследование. Девушек передали полиции для дальнейшего разбирательства.