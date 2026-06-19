В Пижанском районе завершились поиски пропавшей 64-летней женщины

В Кировской области нашли пропавшую 64-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пижанском районе нашли пропавшую женщину 1961 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, женщина – 64-летняя жительница села Урбеж. Она пропала во вторник, 16 июня. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.Женщина была одета в куртку цвета хаки, спортивные штаны кирпичного цвета, а также в разноцветных галошах.

Позднее стало известно, что женщину нашли. Уточняется, что она жива. Где жительница Кировской области была все это время и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается.