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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:24

В Пижанском районе завершились поиски пропавшей 64-летней женщины

В Кировской области нашли пропавшую 64-летнюю женщину
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области нашли пропавшую 64-летнюю женщину

В Кировской области нашли пропавшую 64-летнюю женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пижанском районе нашли пропавшую женщину 1961 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, женщина – 64-летняя жительница села Урбеж. Она пропала во вторник, 16 июня. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.Женщина была одета в куртку цвета хаки, спортивные штаны кирпичного цвета, а также в разноцветных галошах.

Позднее стало известно, что женщину нашли. Уточняется, что она жива. Где жительница Кировской области была все это время и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается.