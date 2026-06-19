Кировчанин от скуки взорвал петарду в урне: на него завели дело

Жителя Кирова накажут за взорванную в уличной урне петарду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове местного жителя 1979 года рождения, бросившего петарду в мусорную урну, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня. Около 16.00 люди услышали громкий хлопок в районе Театральной площади и улицы Всесвятской. На место прибыли полицейские. Правоохранители выяснили, что мужчина бросил в уличную мусорную урну петарду, купленную в магазине. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Полицейские нашли мужчину. Кировчанин рассказал, что стоял в очереди, и ему стало скучно. Поэтому горожанин решил развлечь себя взрывом петарды. На нарушителя завели административное дело.

«Материалы направлены мировому судье для рассмотрения», – говорится в сообщении.