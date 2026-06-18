Соколов предложил строить частные дома с использованием эскроу-счетов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил на федеральном уровне защитить жителей от недобросовестных застройщиков, речь идет о возведении частных домов с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соколов предложил разработать и внести в Госдуму законопроект о строительстве частных домов с использованием эскроу-счетов. Эту инициативу поддержали депутаты Законодательного Собрания Кировской области. В настоящее время эскроу-счета используют только при строительстве многоэтажек. Что же касается частных домов, то такого требования к их возведению в законодательстве нет.

Однако по всей России зафиксировали случаи, когда подрядчик берет кредит для покупки стройматериалов и оплаты труда. Далее компания включает процент по этому кредиту в итоговую стоимость работ. Если сроки возведения нарушаются, человек вынужден платить повышенные проценты по ипотеке. В Кировской области с такой проблемой столкнулись более 20 семей.

Соколов предложил на федеральном уровне ввести норму, по которой эскроу-счета будут применяться при строительстве частных домов в двух случаях. Первый из них – если заказчик строительства использует деньги, полученные им по ипотеке, а второй – если заказчиком и подрядчиком достигнуто соглашение о размещении средств на счетах эскроу вне зависимости от источника их получения.

При этом процедура получения ипотечных кредитов не изменится. Эскроу-счет будет открываться в течение одного – двух дней после выбора подрядчика, и для этого не нужно посещать отделение банка – все можно сделать онлайн через личный кабинет заемщика.

«Добавим, что строительство по эскроу-счетам выгодно и гражданам, поскольку защищает их от недобросовестных застройщиков, и подрядчикам, поскольку позволяет им привлечь кредиты на строительство под льготные проценты, а также дает возможность не платить НДС с доходов от выполненных работ», – заключили в правительстве.