Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2026 9:00

Появились подробности смертельного ДТП с Daewoo в Советском районе

Погибшему в результате ДТП в Кировской области водителю Daewoo было 19 лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Водителю автомобиля Daewoo Nexia, погибшему в результате ДТП, которое произошло в Советском районе среду, 17 июня, было 19 лет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Как сообщалось ранее, молодой человек ехал за рулем Daewoo Nexia по автодороге Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята. На 70-м километре легковушка съехала с дороги. После этого автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб водитель.

Позднее в дорожной полиции уточнили, что трагедия произошла в 8.40. Погибшему водителю было 19 лет.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.