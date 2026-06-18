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НовостиПроисшествия18 июня 2026 10:00

Миротворец из Сомали: жительница Котельнича отдала мошеннику 2,2 млн рублей

Мошенник похитил у 64-летней жительницы Котельнича 2,2 млн рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Женщина взяла часть денег в кредит.

Женщина взяла часть денег в кредит.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, в мае прошлого года 64-летняя жительница Котельнича познакомилась в интернете с неким Джеймсом Джексоном. Мужчина представился миротворцем из Сомали.

Потерпевшая стала постоянно переписываться с мужчиной. В какой-то момент он намекнул на то, что может переехать к ней. Для этого мошенник попросил женщину помочь с перевозкой вещей.

Она оплатила пошлину на таможне в России, на турецкой границе и в Москве. Вдруг груз миротворца якобы арестовали по неизвестной причине. Женщина перевела деньги для решения этой проблемы, а также на продукты.

В общей сложности мошенник за несколько месяцев похитил у потерпевшей 2,2 млн рублей. Гражданка даже взяла часть денег в кредит и оформила договор залога своей квартиры. Когда она сказала Джеймсу о том, что у нее больше нет средств, он перестал выходить на связь и удалил переписку.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и расследуют его.