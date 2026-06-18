Кировская область поднялась на 1 место в ПФО по коэффициенту рождаемости

С мая 2026 года бабушки и дедушки тоже получают «зарплату» за уход за внуками. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам мая 2026 года Кировская область вышла на первое место в Приволжском федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости, поднявшись с третьей строчки. В общероссийском рейтинге регион улучшил позицию с 27-го на 26-е место. Такие данные приводит правительство области, связывая успех с комплексом мер поддержки семей с детьми.

В регионе действуют 39 видов помощи, из них 17 адресованы многодетным семьям и предоставляются независимо от дохода. «Зарплату» мамам сейчас получают 6,4 тысячи женщин, а поддержку государства охватывает каждого второго ребенка. В мае 2026 года в области также приняли закон о «зарплатах» бабушкам и дедушкам, ухаживающим за малолетними внуками.

Напомним, еще в апреле регион занимал только третье место в округе, а теперь уверенно лидирует.