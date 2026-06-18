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НовостиПроисшествия18 июня 2026 9:40

Напал и забрал 20 тысяч рублей: в Кирове задержали подозреваемого в разбое

Кировчанин напал на мужчину и похитил у него 20 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданина заключили под стражу.

Гражданина заключили под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратился работник одной из местных фирм.

В час ночи 12 июня на улице Лепсе на мужчину напал неизвестный. Он избил потерпевшего и похитил у него 20 тысяч рублей. Специалисты нашли подозреваемого. Им оказался неработающий кировчанин 1987 года рождения. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого заключили под стражу.