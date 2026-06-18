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НовостиОбщество18 июня 2026 8:42

В хозяйстве Вятскополянского района у овец не оказалось ушных бирок и дезбарьера

Россельхознадзор выявил нарушения у владелицы 77 овец в деревне Верхние Изиверки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Собственнице стада объявили предостережение за отсутствие маркировки и дезинфекции.

Собственнице стада объявили предостережение за отсутствие маркировки и дезинфекции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Россельхознадзора провели выездную проверку в личном подсобном хозяйстве в деревне Верхние Изиверки Вятскополянского района, где местная жительница содержит и разводит 77 овец. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Проверка, состоявшаяся 21 мая, показала, что при въезде на территорию нет дезбарьера с дезинфицирующим раствором. Кроме того, хотя в системе «Хорриот» учтены все 77 голов, при осмотре части стада не оказалось ушных бирок. За эти нарушения собственнице объявили предостережение о недопустимости подобных действий в будущем.