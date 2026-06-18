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НовостиПроисшествия18 июня 2026 8:41

В Кирове уборщица упала с пожарной лестницы и получила тяжелую травму головы

Гострудинспекция выясняет обстоятельства несчастного случая с уборщицей в обеденный перерыв
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Женщина оступилась на пожарной лестнице и получила ушиб мозга во время отдыха.

Женщина оступилась на пожарной лестнице и получила ушиб мозга во время отдыха.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове уборщица служебных помещений серьезно пострадала на рабочем месте во время перерыва для отдыха. Об этом сообщили в Гострудинспекции Кировской области.

По данным ведомства, женщина вышла через запасной выход на пожарную лестницу, но оступилась и упала. В результате падения она получила тяжелые травмы, в том числе ушиб головного мозга и ушибленную рану мягких тканей лица.

Сейчас инспекция проводит расследование, чтобы установить все детали и причины произошедшего.