В Кирове уборщица упала с пожарной лестницы и получила тяжелую травму головы

Женщина оступилась на пожарной лестнице и получила ушиб мозга во время отдыха. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове уборщица служебных помещений серьезно пострадала на рабочем месте во время перерыва для отдыха. Об этом сообщили в Гострудинспекции Кировской области.

По данным ведомства, женщина вышла через запасной выход на пожарную лестницу, но оступилась и упала. В результате падения она получила тяжелые травмы, в том числе ушиб головного мозга и ушибленную рану мягких тканей лица.

Сейчас инспекция проводит расследование, чтобы установить все детали и причины произошедшего.