В Омутнинске мужчина украл банковскую карту и потратил 1,7 тысячи рублей

Подсудимый потратил деньги на алкоголь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, инцидент произошел ночью с 9 на 10 января прошлого года в квартире на улице Трудовых Резервов в Омутнинске.

Неоднократно судимый 38-летний местный житель был в гостях у своего приятеля. Вместе с другими знакомыми они распивали алкоголь. Когда все легли спать, мужчина украл банковскую карту потерпевшей. В дальнейшем он потратил 1,7 тысячи рублей на алкоголь.

В результате гражданина признали виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд лишил его свободы на 1 год 1 месяц. Отбывать срок мужчине предстоит в колонии особого режима.