В Советске мужчина убил знакомого ножом и топором: его посадили почти на 10 лет

Житель Кировской области получил 10 лет колонии за убийство ножом и топором Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лебяжском районе ранее судимого 37-летнего местного жителя признали виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 29 ноября в Советске. Фигурант находился в квартире знакомого. Гость приревновав свою супругу к хозяину. Из-за этого житель Кировской области взял топор и нож, а затем нанес оппоненту несколько ударов.

«От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

«Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении.