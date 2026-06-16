В Юрье пьяный мужчина поджег автомобиль

Сумму ущерба еще не установили. Фото: Алексей ФОКИН.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратилась жительница Юрьи. Поздно ночью кто-то поджег ее автомобиль «Хендай Солярис».

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Ранее его уже судили.

Мужчина признался, что был пьян. Он облил машину горючим, поджег ее и скрылся. Своими действиями хулиган повредил покрытие автомобиля. Сумму ущерба еще устанавливают.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и расследуют его.