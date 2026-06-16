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НовостиПроисшествия16 июня 2026 11:40

В Юрье пьяный мужчина поджег автомобиль

Ранее хулигана уже судили
Мария КУЗНЕЦОВА
Сумму ущерба еще не установили.

Сумму ущерба еще не установили.

Фото: Алексей ФОКИН.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратилась жительница Юрьи. Поздно ночью кто-то поджег ее автомобиль «Хендай Солярис».

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Ранее его уже судили.

Мужчина признался, что был пьян. Он облил машину горючим, поджег ее и скрылся. Своими действиями хулиган повредил покрытие автомобиля. Сумму ущерба еще устанавливают.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и расследуют его.