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НовостиОбщество16 июня 2026 9:56

В минздраве Кировской области не зафиксировали случаев склонения женщин к аборту

аждая пятая женщина в регионе передумала делать аборт после беседы с врачами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Двадцать процентов беременных в Кировской области меняют решение об аборте после консультаций.

Двадцать процентов беременных в Кировской области меняют решение об аборте после консультаций.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании комитета Законодательного собрания Кировской области депутаты заслушали отчет о том, как в регионе соблюдают закон «Об административной ответственности в Кировской области» в части наказания за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности. Речь идет о запрете на уговоры, подкуп, обман, угрозы и другие способы давления на женщин, которые собираются сделать аборт.

Министр здравоохранения региона Екатерина Видякина сообщила, что за весь прошедший период в ведомство не поступило ни одного обращения о том, что беременную склоняли к прерыванию беременности. При этом она отметила, что по статистике каждая пятая женщина, которая изначально приходит на процедуру с твердым намерением сделать аборт, передумывает после того, как с ней проводят соответствующую работу. Это значит, что примерно 20 процентов пациенток в итоге решают сохранить беременность. По словам министра, эти показатели соответствуют среднероссийскому уровню.