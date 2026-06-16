В минздраве Кировской области не зафиксировали случаев склонения женщин к аборту

Двадцать процентов беременных в Кировской области меняют решение об аборте после консультаций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании комитета Законодательного собрания Кировской области депутаты заслушали отчет о том, как в регионе соблюдают закон «Об административной ответственности в Кировской области» в части наказания за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности. Речь идет о запрете на уговоры, подкуп, обман, угрозы и другие способы давления на женщин, которые собираются сделать аборт.

Министр здравоохранения региона Екатерина Видякина сообщила, что за весь прошедший период в ведомство не поступило ни одного обращения о том, что беременную склоняли к прерыванию беременности. При этом она отметила, что по статистике каждая пятая женщина, которая изначально приходит на процедуру с твердым намерением сделать аборт, передумывает после того, как с ней проводят соответствующую работу. Это значит, что примерно 20 процентов пациенток в итоге решают сохранить беременность. По словам министра, эти показатели соответствуют среднероссийскому уровню.