Прокуратура требует 50 тысяч рублей за избитого из-за снежка подростка из Лузы

За снежок в окно взрослый избил 15-летнего мальчика. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Лузского района Кировской области подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу 15-летнего школьника, которого избил взрослый мужчина. Поводом для конфликта стал обычный снежок, брошенный подростком в окно квартиры.

С заявлением в надзорное ведомство обратилась мать пострадавшего, которая рассказала, что 21 марта 2026 года 47-летний житель Лузы проявил агрессию в отношении ее сына. Мужчина, разозлившись из-за снежка, который угодил в его окно, нанес подростку побои. Действия нарушителя квалифицировали по статье 6.1.1 КоАП РФ, и суд уже назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Однако этого показалось недостаточно, поскольку потерпевший из-за своего несовершеннолетнего возраста не может самостоятельно защищать свои права в гражданском процессе, и его законный представитель обратилась за помощью к прокурору. Теперь прокуратура требует взыскать с виновного компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Иск уже направлен в суд, и результаты его рассмотрения надзорное ведомство держит на контроле.