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НовостиПолитика16 июня 2026 9:40

В Шабалинском районе 16 июня простятся с двумя погибшими на СВО бойцами

Прапорщик Ибраев и рядовой Гребнев погибли во время спецоперации
МАКАРОВА Елизавета
Панихида по погибшим бойцам пройдет у дома культуры в Шабалинском районе.

Панихида по погибшим бойцам пройдет у дома культуры в Шабалинском районе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шабалинском районе Кировской области во вторник, 16 июня, прощаются с двумя военнослужащими, которые погибли во время специальной военной операции. Об этом сообщила местная администрация.

Погибшими являются прапорщик Аркадий Ибраев и рядовой Сергей Гребнев. Оба уроженцы района, и когда началась спецоперация, они не стали оставаться в стороне и добровольно отправились защищать родину. Во время выполнения служебных задач бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью.

В администрации района отметили, что имена героев навсегда останутся в истории Шабалинского района и всей страны, а их светлый образ навечно сохранится в сердцах земляков.

Траурная церемония начнется в 10 часов утра у районного дома культуры, где соберутся родные, друзья и все желающие проводить бойцов в последний путь.