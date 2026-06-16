Житель Кирово-Чепецка за год дважды избил людей и получил 3 года колонии

Суд назначил строгий режим рецидивисту, который обжаловал приговор, но безуспешно. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, который уже был судим за преступления против собственности. На этот раз его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Оба преступления мужчина совершил в 2025 году с разницей меньше двух месяцев. Первый случай произошел 21 апреля у дома номер 64/1 по улице Мира, когда во время ссоры подсудимый ударил своего противника кулаком в голову. От этого у потерпевшего оказались черепно-мозговая травма и перелом носовых костей, и врачи расценили эти повреждения как тяжкий вред здоровью.

Второй инцидент случился 15 июня в кафе «Фрегат» на улице Луговой. Мужчина выпил спиртного, поссорился с давней знакомой и дважды ударил ее стеклянной кружкой по голове, доставив ей сильную физическую боль.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Подсудимый попытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но апелляционную жалобу отклонили, и решение суда вступило в силу. Отбывать срок рецидивист будет в колонии строгого режима, сразу после заседания его увезли под конвоем.