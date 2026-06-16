В Кировской области ремонтируют мост через реку Немда

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Реконструкцию моста через реку Немда в Кировской области планируют завершить до конца ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мост находится в Немском районе. Он расположен на автодороге Кырчаны – Нема – Кильмезь. На сегодняшний день ремонт выполнен на 15%.

«Подрядчик завершает сопряжение временного объездного моста с дорожной сетью», – говорится в сообщении.

Такие меры позволят обеспечить бесперебойное движение на время ремонта. Мост ввели в эксплуатацию в 1990 году. С тех пор сооружение никогда не ремонтировали. В 2024 году объект признали предаварийным. Рабочие обновят 30 погонных метров моста. Реконструкция предусматривает полную замену несущих элементов: от фундамента до дорожного полотна. Кроме того, на мосту установят новые ограждения, а также смонтируют новую систему водоотвода и очистки стоков. Объект собираются ввести в эксплуатацию до конца ноября 2026 года.