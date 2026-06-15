Охранник в Кирово-Чепецке умер на рабочем месте

Смерть признали не связанной с производством, но нарушения нашли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке прямо во время работы умер охранник. В конце его смены коллега, который должен был заступить на пост, вызвал скорую помощь, так как мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Когда медики приехали, состояние охранника резко ухудшилось. Врачи полчаса пытались его реанимировать, но спасти не смогли.

Расследование показало, что сотрудник умер из-за того, что его хроническая сердечная болезнь дала осложнение. При этом на плановых медосмотрах врачи не находили никаких противопоказаний для работы охранником.

Однако выяснилось и другое. Работодатель нарушил трудовой кодекс и не сообщил в Государственную инспекцию труда по Кировской области о случившемся в течение суток. Кроме того, нашли и другие нарушения. Охранника не полностью обеспечили средствами индивидуальной защиты, а также допустили к работе без обучения по охране труда.

Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов пояснил, что комиссия изучила все обстоятельства и в итоге признала несчастный случай не связанным с производством.