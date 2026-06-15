Вдоль дорог на Слободской и Омутнинск уже обработали 69 гектаров от борщевика

Обработаны дороги на Слободской, Нагорск, Белую Холуницу, Омутнинск, Кирс, Малмыж, Вятские Поляны, Советск, Яранск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжают уничтожать борщевик на обочинах и в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования. Областное предприятие «Вятавтодор» уже обработал гербицидами 69 гектаров, и работы идут каждый день.

Химикаты распыляют на федеральной трассе Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь», а также на главных региональных направлениях. В списке оказались участки Слободской - Нагорск, Белая Холуница - Кирс, Омутнинск - Песковка - Кирс, Киров - Малмыж - Вятские Поляны, Киров - Советск - Яранск и другие.

В ведении Дорожного комитета Кировской области находятся больше 2500 километров дорог и около 9000 гектаров полос отвода. Ежегодно обрабатывать планируют примерно 800 гектаров. Самым действенным признали комплексный подход, когда химию сочетают с механизированным и ручным скашиванием.

Екатерина Лысова, заместитель начальника отдела содержания автомобильных дорог Дорожного комитета, отметила, что нельзя допускать цветения борщевика. Для этого нужна слаженная работа всех - администраций, дорожных служб и владельцев земельных участков. Если системно бороться с сорняком всеми доступными способами три года и дольше, результат обязательно будет. На все работы выделяют деньги из бюджета.