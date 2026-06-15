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НовостиОбщество15 июня 2026 15:37

Вдоль дорог на Слободской и Омутнинск уже обработали 69 гектаров от борщевика

Борщевик вдоль трасс Кировской области обрабатывают гербицидами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Обработаны дороги на Слободской, Нагорск, Белую Холуницу, Омутнинск, Кирс, Малмыж, Вятские Поляны, Советск, Яранск.

Обработаны дороги на Слободской, Нагорск, Белую Холуницу, Омутнинск, Кирс, Малмыж, Вятские Поляны, Советск, Яранск.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжают уничтожать борщевик на обочинах и в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования. Областное предприятие «Вятавтодор» уже обработал гербицидами 69 гектаров, и работы идут каждый день.

Химикаты распыляют на федеральной трассе Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь», а также на главных региональных направлениях. В списке оказались участки Слободской - Нагорск, Белая Холуница - Кирс, Омутнинск - Песковка - Кирс, Киров - Малмыж - Вятские Поляны, Киров - Советск - Яранск и другие.

В ведении Дорожного комитета Кировской области находятся больше 2500 километров дорог и около 9000 гектаров полос отвода. Ежегодно обрабатывать планируют примерно 800 гектаров. Самым действенным признали комплексный подход, когда химию сочетают с механизированным и ручным скашиванием.

Екатерина Лысова, заместитель начальника отдела содержания автомобильных дорог Дорожного комитета, отметила, что нельзя допускать цветения борщевика. Для этого нужна слаженная работа всех - администраций, дорожных служб и владельцев земельных участков. Если системно бороться с сорняком всеми доступными способами три года и дольше, результат обязательно будет. На все работы выделяют деньги из бюджета.