Родительским комитетам Кировской области окажут финансовую поддержку

Родительские комитеты Кировской области получат финансовую поддержку. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Заявочная кампания третьего сезона конкурса родительских инициатив, который проводит Российское общество «Знание», завершилась. От Кировской области поступило 86 заявок.

Лучшие проекты от родительских комитетов детских садов, школ, техникумов и колледжей получат деньги на реализацию. Сумма финансирования - от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Потратить их можно на то, чтобы создать комфортную и безопасную среду для детей и молодежи.

Активные родители школьников и студентов могли подать свои идеи по нескольким направлениям. Это патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание. В 2026 году добавили еще одну номинацию – она связана с тем, как помочь социализироваться подросткам из группы риска.

Проекты-победители определят до 30 июня 2026 года, а воплотить лучшие задумки в жизнь родительским комитетам нужно будет успеть до середины ноября этого года.