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НовостиОбщество15 июня 2026 15:31

Родительским комитетам Кировской области окажут финансовую поддержку

Победители получат от 200 тысяч до двух миллионов рублей на проекты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Родительские комитеты Кировской области получат финансовую поддержку.

Родительские комитеты Кировской области получат финансовую поддержку.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Заявочная кампания третьего сезона конкурса родительских инициатив, который проводит Российское общество «Знание», завершилась. От Кировской области поступило 86 заявок.

Лучшие проекты от родительских комитетов детских садов, школ, техникумов и колледжей получат деньги на реализацию. Сумма финансирования - от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Потратить их можно на то, чтобы создать комфортную и безопасную среду для детей и молодежи.

Активные родители школьников и студентов могли подать свои идеи по нескольким направлениям. Это патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание. В 2026 году добавили еще одну номинацию – она связана с тем, как помочь социализироваться подросткам из группы риска.

Проекты-победители определят до 30 июня 2026 года, а воплотить лучшие задумки в жизнь родительским комитетам нужно будет успеть до середины ноября этого года.