Соколов: в Кировской области не будут утилизировать ядерные отходы

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области не собираются создавать завод по утилизации ядерных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировский губернатор Александр Соколов провел оперативное совещание. Руководитель региона рассказал, что на выходных работал в Оричевском районе. Губернатор прочитал комментарий одной из жительниц о закрытом объекте «Марадыковский» в Мирном.

«Вижу в этом комментарии прямой результат целенаправленной, лживой кампании некоторых политических деятелей», – подчеркнул Соколов.

Как подчеркнул губернатор, перед выборами эти люди публикуют специально сфабрикованную информацию для спекуляции. Глава региона заверил, что в Кировской области не будет никакх ядерных отходов.

«Никакого «завода смерти» не будет. Даю слово», – сказал Соколов.