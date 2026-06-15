В Кирове после ремонта по программе местных инициатив приняли еще пять дворов

В Кирове реализовали почти половину проектов поддержки местных инициатив. Фото: Администрация города Кирова.

В Кирове продолжается приемка дворовых территорий, благоустроенных в рамках Проекта поддержки местных инициатив. В понедельник, 15 июня, комиссия проверила очередные объекты, где завершились ремонтные работы. В осмотре приняли участие представители городской администрации, депутаты, активисты территориального самоуправления и жители многоквартирных домов.

Одним из объектов стал двор возле дома №153 на улице Защитников Отечества. Здесь обновили дорожное покрытие, привели в порядок подходы к подъездам и установили новые бордюрные камни. Представитель инициативной группы жильцов Яна Митькиных сообщила, что жители полностью довольны результатом выполненных работ.

По ее словам, территория долгие годы оставалась без благоустройства и со временем пришла в настолько плохое состояние, что проезд по двору стал крайне затруднительным. Она отметила, что жильцы уже предпринимали попытку победить в конкурсе ППМИ, однако добиться финансирования удалось только со второго раза. Для местных жителей реализация проекта стала значимым событием. Также она подчеркнула, что подрядная организация выполнила свои обязательства качественно и поддерживала постоянную связь с инициативной группой.

Заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Ирина Морозова отметила, что депутаты внимательно следят за реализацией проектов местных инициатив, поскольку регулярно взаимодействуют с жителями города. По ее словам, народные избранники помогают решать вопросы софинансирования и привлекать спонсоров. Она добавила, что интерес кировчан к благоустройству своих территорий заметно растет, а поддержка подобных инициатив помогает создавать более комфортные условия для жизни.

Еще один обновленный двор расположен у дома №43 на улице Горького. Здание было построено около шестидесяти лет назад, и за все это время капитального ремонта придомовой территории здесь не проводилось. Благодаря участию в программе жители получили новую просторную дорогу и удобные подходы к подъездам.

Руководитель территориального общественного самоуправления Ирина Носова рассказала, что после завершения работ территория стала значительно удобнее для жителей. Увеличилось количество парковочных мест, а доступ к подъездам улучшился, в том числе для маломобильных граждан. По ее словам, жильцы не собираются останавливаться на достигнутом и уже рассматривают возможность участия в новых конкурсах, чтобы обустроить пешеходные зоны.

Начальник управления организационной работы администрации Кирова Дмитрий Медведев сообщил, что в этот день вместе с жителями были подписаны акты приемки выполненных работ. Он отметил, что серьезных замечаний к подрядным организациям на всех пяти объектах комиссия не выявила. Кроме того, использованные материалы прошли необходимые лабораторные проверки и подтвердили соответствие установленным требованиям.

В этот же день специалисты подвели итоги ремонта дворов возле домов на улицах Всесвятской, 73, Защитников Отечества, 68 и Воровского, 31. В ближайшее время к приемке подготовят еще 15 придомовых территорий.

Всего в 2026 году благодаря Проекту поддержки местных инициатив в Кирове планируется благоустроить 69 дворов. Городские власти отмечают, что программа остается одним из самых востребованных механизмов улучшения городской среды, поскольку позволяет жителям напрямую участвовать в решении вопросов, связанных с развитием своих микрорайонов.