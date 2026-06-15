Кировская область потеряла позиции в рейтинге социально-экономического положения

Кировская область потеряла две позиции в рейтинге регионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики РИА Новости подготовили рейтинг социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Кировская область заняла в нем 52 место из 85. По сравнению с 2024 годом регион опустился на две строчки: год назад он был на 50-м месте.

Интегральный рейтинг Кировской области в 2025 году достиг 43,9 балла. Годом ранее этот показатель был чуть выше - 44,39 балла. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам года составило 48,849 балла, что на 0,095 меньше, чем в 2024 году.

Лидерами списка стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В первую десятку также вошли Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. В последнюю десятку попали Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тува.

Число регионов с интегральным рейтингом выше 50 баллов по итогам 2025 года выросло до 38. Количество субъектов с рейтингом ниже 25 баллов осталось прежним - семь.