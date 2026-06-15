В Вятскополянском районе опрокинулся электросамокат: пострадали двое детей

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В пятницу, 12 июня, в Вятскополянском районе опрокинулся электросамокат, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Инцидент произошел в 12.05 в Красной Поляне. 11-летний мальчик ехал на самокате по улице Строителей. В какой-то момент транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель самоката и его 10-летний пассажир.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за период с 12 по 14 июня в Кировской области произошло 23 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 24 человека, еще один погиб.