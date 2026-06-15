В Кирове ударят затяжные дожди и температура упадет до +18

С 16 по 19 июня синоптики не обещают ни одного дня без осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове заканчивается июньское тепло: синоптики предсказывают резкое похолодание и долгие дожди. Последний по-настоящему жаркий день в первом месяце лета жители областного центра увидят уже в понедельник. Потом термометры поползут вниз, а дожди будут лить всю неделю.

Жителям Кирова пора готовиться к перемене погоды. По свежему прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник, 15 июня, воздух прогреется до +25. Это будет пик тепла в первой половине месяца. Дальше, по расчетам синоптиков, температура уже не поднимется выше +22 вплоть до конца июня.

Похолодание будет довольно резким. Уже во вторник, 16 июня, днем станет не больше +21, а под конец недели станет еще холоднее: с 18 по 19 июня столбики термометров покажут не выше +18.

Вместе со снижением температуры придут затяжные осадки. Метеорологи отмечают, что на предстоящей неделе не ожидается ни одного дня без дождя. Самые сильные ливни в областном центре прогнозируют 15 и 18 июня.