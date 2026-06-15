Пообещала надбавку к пенсии: жительницу Яранска оштрафовали за мошенничество

Гражданка пыталась обжаловать решение суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, в феврале 2023 года 36-летняя жительница Яранска пообещала потерпевшей оформить надбавку к пенсии.

За свою услугу подсудимая взяла 265 тысяч рублей, которые впоследствии потратила на свои цели. При этом женщина не признала свою вину. В результате ее привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Гражданке назначили наказание в виде штрафа размером 200 тысяч рублей. Женщина пыталась обжаловать решение в суд апелляционной инстанции, однако ее жалобы отклонили. Кроме того, специалисты взыскали с нее компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей.