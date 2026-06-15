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НовостиПроисшествия15 июня 2026 10:50

Мошенники украли 11 млн рублей у вдовы погибшего бойца СВО из Кирово-Чепецка

Специалисты нашли и задержали курьера
Мария КУЗНЕЦОВА
Подозреваемого заключили под стражу.

Подозреваемого заключили под стражу.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, 35-летней жительнице Кирово-Чепецка позвонил неизвестный. Под видом сотрудника военкомата он попросил у нее паспортные данные для получения 2 медалей за мужа, погибшего на СВО.

После этого потерпевшей позвонил другой незнакомец. Он убедил женщину в том, что мошенники получили доступ к ее счетам и пытались перевести деньги террористам.

Чтобы избежать ответственности и спасти сбережения, напуганная гражданка последовала инструкциям злоумышленника и перевела по указанным реквизитам 5 млн рублей.

Кроме того, потерпевшая обналичила еще 6,4 млн рублей, на которые планировала купить квартиру, и отдала их курьеру якобы для проверки и получения разрешения на сделку.

Сотрудники нашли и задержали подозреваемого, забравшего деньги. Им оказался житель Казани 2007 года рождения. На данный момент специалисты заключили его под стражу, возбудили уголовное дело и проводят расследование.