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НовостиПроисшествия15 июня 2026 10:06

В Кирово-Чепецком районе женщина убила знакомого: ее арестовали

Пьяная жительница Кировской области зарезала своего 52-летнего знакомого
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Кирово-Чепецком районе ранее судимую 53-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 14 июня. В деревне Пелевичи жительница Кировской области выпивала со своим сожителем и его приятелем. В какой-то момент у женщины возник конфликт с 52-летним гостем. Фигурантка ранила ножом в голову и шею.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Обвиняемую задержали и заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.