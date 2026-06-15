В Кирове задержали трех хулиганов и вора

Дебоширы были пьяны. Фото: Ольга ЮШКОВА.

По данным управления Росгвардии по Кировской области, в четыре часа утра сотрудники получили первый вызов из кафе на улице Свободы.

На месте специалисты обнаружили пьяную 25-летнюю посетительницу. Работник заведения объяснил, что женщина хамила, кричала и не реагировала на просьбы успокоиться и уйти.

В полдень поступил второй сигнал тревоги из гостиницы на улице Чапаева. Здесь росгвардейцы задержали двоих мужчин 1969 и 1971 годов рождения. Дебоширы были пьяны и агрессивны.

В полчетвертого дня сотрудники выехали на третий вызов в магазин на улице Жуковского. Посетитель 1993 года рождения взял с прилавка мясные нарезки, бутылку пива и две бутылки водки и попытался незаметно вынести их из помещения.

В результате специалисты задержали всех нарушителей и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.