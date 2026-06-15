В Кирове троллейбус насмерть сбил женщину

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В пятницу, 12 июня, в Кирове троллейбус насмерть сбил 68-летнюю женщину. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в 10.45. 38-летняя женщина ехала за рулем троллейбуса №8 на улице Московской. Неподалеку от дома №116 водитель сбила 68-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход погибла», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за период с 12 по 14 июня в Кировской области произошло 23 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 24 человека, еще один погиб.