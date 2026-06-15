В Шабалинском районе простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации Шабалинского района

Во вторник, 16 июня, в Шабалинском районе простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В зоне СВО погиб рядовой Гребенев Сергей Николавеич. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Его имя войдет в историю нашей страны и Шабалинского района. Его светлый образ навсегда останется в памяти земляков», – говорится в сообщении.

С бойцом простятся во вторник. Траурная церемония начнется в 10 утра. Она пройдет около здания районного дома культуры.