Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июня 2026 7:29

В Шабалинском районе простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Кировской области простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим 16 июня
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Шабалинского района

Фото: пресс-служба администрации Шабалинского района

Во вторник, 16 июня, в Шабалинском районе простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В зоне СВО погиб рядовой Гребенев Сергей Николавеич. Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Его имя войдет в историю нашей страны и Шабалинского района. Его светлый образ навсегда останется в памяти земляков», – говорится в сообщении.

С бойцом простятся во вторник. Траурная церемония начнется в 10 утра. Она пройдет около здания районного дома культуры.