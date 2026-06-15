Умер бывший глава Кирово-Чепецка Крешетов

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В воскресенье, 14 июня, умер бывший глава Кирово-Чепецка Владимир Крешетов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Крешетов закончил химический факультет МГУ и в 1972 году приехал в Кирово-Чепецк. Он путь от инженера в СКБ МТ до руководителя парткома химкомбината. В 2001-2006 годах Крешетов был председателем городской Думы.

«Он принял город, переживший тяжёлые 90-е, с огромным внешним долгом и пустым бюджетом», – говорится в сообщении.

Далее Крешетов стал главой города. Этот пост он занимал в 2011–2016 годах. Бывший градоначальник умер утром в воскресенье. Он скончался после тяжелой болезни. В администрации добавили, что разместят информацию о дате прощания и похорон дополнительно.