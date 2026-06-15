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НовостиПроисшествия15 июня 2026 4:46

В реке Вятке в Кирове нашли тело 48-летнего мужчины

Купание в необорудованном месте привело к трагедии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Спасатели призывают кировчан не заплывать за буйки и не пить на пляже.

Спасатели призывают кировчан не заплывать за буйки и не пить на пляже.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове в воде реки Вятки обнаружили тело 48-летнего мужчины. По предварительным данным следствия, он утонул во время купания там, где пляж не был оборудован для отдыха.

В МЧС России по Кировской области рассказали, что погибшего нашли 13 июня в акватории Вятки. Спасатели вытащили тело из реки. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, чтобы выяснить все детали случившегося.

В ведомстве также напомнили местным жителям, что плавать без риска можно только на официальных пляжах. Там заранее обследуют дно, ставят знаки границ заплыва и дежурят спасатели. Кроме того, в МЧС призвали граждан не заходить в воду пьяными, не оставлять детей без присмотра и не плавать слишком долго, чтобы не переохладиться и не получить судорог.